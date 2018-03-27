На Николаевщине заблокировали три трассы: требуют ремонта

На Николаевщине местные жители перекрыли три трассы, требуя ремонта дорог.



Об этом сообщает 27 марта пресс-служба полиции Николаевской области.



Так вторые сутки продолжается блокирование дороги на Кропивницкий в селе Воссиятское Еланецкого района.

Местные жители ходят по пешеходному переходу и требуют проведения ремонтных работ дорожного покрытия автодороги, проходящей через населенный пункт. Отмечается, что полиция "осуществляет охрану общественного порядка".



Кроме этого жители районного центра Еланец перекрыли автомобильное движение на перекрестке автодорог государственного значения Р-55 "Одесса-Вознесенск-Новый Буг" и Т-1510 "Арбузинка-Еланец-Новая Одесса-Николаев".

Они также требуют ремонта дорог.



Служба автомобильных дорог в Николаевской области на своем сайте сделала соответствующее предупреждение для водителей об ограничении движения.