Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На Николаевщине заблокировали три трассы: требуют ремонта

Вторник, 27 марта 2018, 16:51

На Николаевщине местные жители перекрыли три трассы, требуя ремонта дорог.

Об этом сообщает 27 марта пресс-служба полиции Николаевской области.

Так вторые сутки продолжается блокирование дороги на Кропивницкий в селе Воссиятское Еланецкого района.

 

Местные жители ходят по пешеходному переходу и требуют проведения ремонтных работ дорожного покрытия автодороги, проходящей через населенный пункт. Отмечается, что полиция "осуществляет охрану общественного порядка".

Кроме этого жители районного центра Еланец перекрыли автомобильное движение на перекрестке автодорог государственного значения Р-55 "Одесса-Вознесенск-Новый Буг" и Т-1510 "Арбузинка-Еланец-Новая Одесса-Николаев".

 

Они также требуют ремонта дорог.

Служба автомобильных дорог в Николаевской области на своем сайте сделала соответствующее предупреждение для водителей об ограничении движения.

Украинская правда
Темы: дорогиНиколаевская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
дороги
Пентагон об ударах по Чонгарскому мосту: Это битва Украины, они ее планируют
На Прикарпатье из-за непогоды размыло дороги
В центре Киева перекроют улицы
Последние новости
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работает ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
КГВА подтвердила попадание в жилой дом: на верхних этажах был пожар
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
22:58
NYT: США активнее работают над конфискацией активов РФ для Украины на фоне блокады в Конгрессе
22:49
Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"
Все новости...
Реклама: