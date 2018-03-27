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Декларації військових прокурорів лишаться засекреченими – суд

Вівторок, 27 березня 2018, 18:12

Київський апеляційний адміністративний суд відхилив скаргу Центру протидії корупції на рішення адмінсуду, який дозволив засекретити декларації військових прокурорів.

Про це повідомляє ЦПК у своєму Twitter.

"Суд відхилив нашу скаргу і залишив у силі рішення Матіоса про засекреченість декларацій військових прокурорів", – йдеться у повідомленні

Як відомо, 27 грудня 2017 року Окружний адміністративний суд Києва визнав законною постанову головного військового прокурора Анатолія Матіоса про засекречування декларацій прокурорів.

"Судом не встановлено порушення приписів чинного законодавства під час прийняття Анатолієм Матіосом відповідної постанови, що мала на меті закриття інформації про майновий стан посадових осіб військової прокуратури задля їхньої безпеки та безпеки їхніх родин", – йшлося в повідомленні суду.

Як повідомлялося, 14 квітня 2017 року з сайту НАЗК зникли декларації підлеглих генпрокурора Юрія Луценка та головного військового прокурора Анатолія Матіоса.

Згодом, у НАЗК пояснили, що декларації низки посадовців військової прокуратури були вилучені з Реєстру е-декларацій на підставі постанови Матіоса.

Центр протидії корупції оскаржив постанову Матіоса і рішення НАЗК.

Українська правда

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Теми: прокуратурадеклараціїсудМатіос
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