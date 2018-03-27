Декларации военных прокуроров останутся засекреченными – суд

Киевский апелляционный административный суд отклонил жалобу Центра противодействия коррупции на решение админсуда, который позволил засекретить декларации военных прокуроров.



Об этом сообщает ЦПК в своем Twitter.



"Суд отклонил нашу жалобу и оставил в силе решение Матиоса о засекреченности деклараций военных прокуроров", – говорится в сообщении.



Как известно, 27 декабря 2017 года Окружной административный суд Киева признал законным постановление главного военного прокурора Анатолия Матиос о засекречивании деклараций прокуроров.



"Судом не установлено нарушения предписаний действующего законодательства при принятии Анатолием Матиосом соответствующего постановления, имевшего целью закрыть информацию об имущественном положении должностных лиц военной прокуратуры для их безопасности и безопасности их семей", – говорилось в сообщении суда.

Как сообщалось, 14 апреля 2017 года, с сайта НАПК исчезли декларации подчиненных генпрокурора Юрия Луценко и Анатолия Матиоса.

Впоследствии, в НАПК объяснили, что декларации ряда должностных лиц военной прокуратуры были изъяты из Реестра е-деклараций на основании постановления Матиоса.

Центр противодействия коррупции обжаловал постановление Матиоса и решение НАПК.