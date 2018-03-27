Бойовики провели 13 обстрілів з мінометів, кулеметів і гранатометів – штаб АТО

З початку доби в зоні проведення антитерористичної операції бойовики російсько-окупаційних військ здійснили 13 обстрілів позицій українських військових.

Про це йдеться у вечірньому зведенні прес-центру штабу АТО 27 березня.

Зокрема на луганському напрямку з 82 мм мінометів агресор вів вогонь по захисниках населеного пункту Новолуганське, а з гранатометів та великокаліберних кулеметів – по наших укріпленнях поблизу Луганського.

На донецькому напрямку з гранатометів обстріляні українські позиції в Опитному, Новотроїцькому, Лебединському та Гранітному. Великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю окупанти неодноразово застосовували по оборонцях Авдіївки.

Також з великокаліберних кулеметів противник двічі відкривав вогонь по опорних пунктах наших військ неподалік Павлополя.

Внаслідок ворожого вогню жоден український захисник не постраждав, зазначають у штабі.