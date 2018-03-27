Боевики провели 13 обстрелов – штаб АТО

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Вторник, 27 марта 2018, 18:16

С начала суток в зоне проведения антитеррористической операции боевики российско-оккупационных войск осуществили 13 обстрелов позиций украинских военных.

Об этом говорится в вечерней сводке пресс-центра штаба АТО 27 марта.

В частности на луганском направлении из 82 мм минометов агрессор вел огонь по защитникам населенного пункта Новолуганское, а из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – по нашим укреплениям вблизи Луганского.

На донецком направлении из гранатометов обстреляны украинские позиции в Опытном, Новотроицком, Лебединском и Гранитном. Крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие оккупанты неоднократно применяли по защитникам Авдеевки.

Также из крупнокалиберных пулеметов противник дважды открывал огонь по опорным пунктам наших войск неподалеку Павлополя.

Вследствие вражеского огня ни один украинский защитник не пострадал, отмечают в штабе.

Украинская правда
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Темы: АТО
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