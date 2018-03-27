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На Луганщині засудили ватажка терористичного угруповання ОРЛО "Рим"

Вівторок, 27 березня 2018, 18:37
На Луганщині засудили ватажка терористичного угруповання ОРЛО Рим

Біловодський районний суд Луганської області засудив до трьох років одного із ватажків терористичного угруповання ОРЛО "Рим".

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

"Правоохоронці встановили, що це російсько-сепаратистське бандформування діяло у тимчасово окупованому Довжанську (колишній Свердловськ) Луганської області у 2014-2015 роках. Його учасники тероризували місцеве населення, займалися контрабандою та пограбуваннями", - йдеться у повідомленні.

За словами спецслужби, один із ватажків угруповання оголосив себе "заступником військового коменданта Свердловська".

Бойовик контролював так звану "Свердловську митницю" та координував діяльність угруповань, які переміщали контрабандні вантажі через захоплений бойовиками пункт пропуску "Червонопартизанськ" на українсько-російському кордоні.

"Він відповідав у бандформуванні за фінанси, а також займався переправленням на контрольовану українською владою територію автомобілів, викрадених у ОРЛО. Гроші отримані від незаконного бізнесу спрямовувались на фінансування діяльності бандформування "Рим", - розповідають в СБУ.

Правоохоронці встановили, що після конфлікту з іншими терористичними угрупованнями бойовик утік з тимчасово окупованих територій.

Співробітники СБУ затримали його у Києві, де він переховувався від українського правосуддя.

Суд визнав бойовика винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України, та призначив покарання у вигляді трьох років позбавлення волі. Вирок набрав чинності.

 

Українська правда
Теми: судОРДЛОСБУ
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