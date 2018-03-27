У Хмельницькій облраді вирішили вивішувати червоно-чорний прапор у пам'ятні дні

Депутати Хмельницької обласної ради проголосували за проект рішення про використання червоно-чорного прапора на території області.

Про це повідомляє прес-служба облради.

Із 57 зареєстрованих депутатів за проект рішення проголосував 51 обранець.

"Відповідно до рішення, рекомендовано підняття біля адміністративного будинку Хмельницької обласної ради, її структур червоно-чорний прапор поруч з державним прапором в пам’ятні дні, пов’язані із визначними подіями та постатями національно-визвольної боротьби, зважаючи на Закон України "Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за незалежність України в XX столітті" та інші нормативно-правові акти", - зазначають у прес-службі.

Голова обласної ради Михайло Загородний доручив виконавчому апарату облради підготувати проект звернення до Українського інституту національної пам’яті щодо формування та надання вичерпного переліку пам’ятних дат, пов’язаних із визначними подіями та постатями національно-визвольної боротьби.

Крім цього, депутати обласної ради вирішили звернутися до Верховної Ради України з пропозицією прийняття рішення про визнання червоно-чорного прапора як бойового прапора національно-визвольної боротьби українського народу на законодавчому рівні.