В Хмельницком облсовете решили вывешивать красно-черный флаг в памятные дни

Депутаты Хмельницкого областного совета проголосовали за проект решения об использовании красно-черного флага на территории области.

Об этом сообщает пресс-служба облсовета.

Из 57 зарегистрированных депутатов за проект решения проголосовал 51 избранник.

"Согласно решению, рекомендуется поднятие у административного здания Хмельницкого областного совета, его структур красно-черный флаг рядом с государственным флагом в памятные дни, связанные с выдающимися событиями и фигурами национально-освободительной борьбы, несмотря на Закон Украины "О правовом статусе и памяти борцов за независимость Украины в XX века" и другие нормативно-правовые акты", - отмечают в пресс-службе.

Председатель областного совета Михаил Загородный поручил исполнительному аппарату облсовета подготовить проект обращения в Украинский институт национальной памяти по формированию и предоставлению исчерпывающего перечня памятных дат, связанных с выдающимися событиями и фигурами национально-освободительной борьбы.

Кроме этого, депутаты областного совета решили обратиться в Верховную Раду Украины с предложением принятия решения о признании красно-черного флага как боевого знамени национально-освободительной борьбы украинского народа на законодательном уровне.