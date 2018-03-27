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У ГПУ спростовують інформацію про розпродаж військової техніки на Житомирщині

Вівторок, 27 березня 2018, 21:49

У Генеральній прокуратурі заявляють, що оприлюднена інформація про схему розкрадання військової та іншої спеціальної техніки не відповідає дійсності.

Про це написав речник ГПУ Андрій Лисенко у Facebook.

"Насправді техніка, про яку йдеться, не є бойовою і взагалі не є військовою. Серед вказаної техніки 196 одиниць демілітаризованої, з яких 93 – автомобілі та тягачі, 98 – причепи, кунги та цистерни, 4 одиниці БТР та 1 - БРДМ. На вилучену техніку в ході досудового розслідування судом накладено арешт", - повідомив Лисенко.

Лисенко уточнив, що у рамках розслідування кримінального провадження щодо крадіжки нафтопродуктів із нафтопроводу "Дружба" виявили цистерни. У ході проведення санкціонованих обшуків виявлено 196 одиниць техніки, які мають явно військове походження.

З огляду на це Слідчим управлінням Нацполіції в Житомирській області було розпочато кримінальне провадження за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст.191 Кримінального кодексу.

"Наразі слідство перебуває на початковій стадії. На 17 одиниць техніки вже здобуто документи, договори, які підтверджують законність їх відчуження через уповноважені державні підприємства упродовж 2013-2016 років. Ця техніка реалізовувалася, як надлишкове майно, і цим займалися уповноважені підприємства", - інформує прес-секретар.

Лисенко додає, що продаж надлишкової чи такої, що вислужила терміни експлуатації, транспортної техніки із ЗСУ чи інших військових формувань передбачена чинним законодавством, "оскільки реалізується техніка, яку економічно невигідно відновлювати".

Порядок її реалізації визначений Законом України "Про правовий режим майна у Збройних Силах України" та Постановою Кабінету Міністрів України № 1919 від 28.12.2000 року "Про порядок відчуження та реалізації військового майна Збройних Сил". Перелік такого майна оприлюднено на сайті МОУ.

"Військовий прокурор Центрального регіону України (Григорій Рябенко – УП) зазначив, що в ході огляду окремих одиниць вилученої техніки встановлено ознаки знищення номерів вузлів та агрегатів, у зв’язку із чим для їх відновлення та ідентифікації призначено криміналістичну експертизу", - повідомляє Лисенко.

Під час оглядів встановили, що близько 30% техніки - 72 одиниці, реалізовувалися Управлінням обліку надлишкового військового майна ЗСУ комерційним структурам через уповноважене державне підприємство.

Наразі тривають слідчі дії, направлені на отримання документів, які мають підтвердити походження цієї техніки.

Речник додав, що у власника вказаної техніки, приватного підприємця, вже вилучено договори, довіреності та інші документи щодо купівлі-продажу, з яких можна зробити висновок, що придбання відбувалося упродовж останніх 6 - 8 років.

На думку слідства, на даний час немає підстав для затримання власника.

Інформації про те, що окремі одиниці техніки завезені із зони АТО, також немає.

Розслідування даного кримінального провадження здійснюється Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Житомирській області, процесуальне керівництво - військовою прокуратурою Житомирського гарнізону Центрального регіону України.

Наразі перевіряється обґрунтованість списання техніки, визначення її оціночної вартості та дотримання порядку її реалізації.

Якщо буде доведено, що вона придбана у незаконний спосіб, її може бути конфісковано у дохід держави. Досудове розслідування триває.

Як відомо, 27 березня прес-служба Нацполіції Житомирщини оприлюднила інформацію про те, що відомство вийшло на схему розкрадання військової та іншої спеціальної техніки.

Пізніше поліція підкоригувала свій прес-реліз, помінявши фразу на "виявили ознаки розкрадання спеціальної техніки та транспортних засобів".

За словами Бірюкова, величезна кількість військової техніки опинилася у приватних руках, оскільки ще в 2008 році уряд Юлії Тимошенко влаштував великий розпродаж цих об'єктів.

Українська правда

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Теми: ГенпрокуратураЖитомирармія
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