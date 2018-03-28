Волкер анонсував свій візит на Донбас

Спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер заявив, що в кінці квітня - на початку травня відвідає схід України.

Про це він сказав в інтерв'ю "Голосу Америки".

"Я відвідаю східну частину країни, щоб побачити зону конфлікту з українського боку. Хочу зустрітися з українськими колегами в Києві. Але до того дуже хотілося б почути відповідь від Росії, щоб розуміти, про що ми можемо говорити. В будь-якому випадку дуже важливо тримати увагу на цьому конфлікті, тому що там досі відбувається гаряча фаза війни", - підкреслив Волкер.

"Люди досі воюють, помирають, віддають свої життя, несуть втрати, населення перебуває під величезним ризиком відключення води, тепла, зараження середовища. Це жахливо для людей. І думаю, люди, що там проживають, мають знати, що світ це бачить і хвилюється про них", - додав він.

Загострення бойових дій на Донбасі Волкер пов’язує з особливостями українського конфлікту, який має тенденцію періодично посилюватись та згасати.

"Ця тенденція триває роками. Раніше цього року і в лютому минулого року був дуже поганий період. Режим припинення вогню зовсім не виглядав як припинення вогню. У вересні зменшилась кількість порушень режиму припинення вогню, але пізніше восени обстріли знову посилились.

Ця тенденція залишається. Кілька останніх тижнів було насправді трохи кращими, але зараз знову напруга збільшується", - заявив спецпредставник Держдепу США.

Волкер також розповів про підготовку можливої зустрічі президентів США Дональда Трампа та РФ Володимира Путіна у найближчому майбутньому.

"Ми вже працюємо над цим. Ми вже перебуваємо у постійному контакті з Білим домом щодо України. Ми маємо дуже чітку позицію. Працюємо дуже тісно з нашими союзниками та друзями в Європі, а також з українським урядом.

Ми насправді дуже розчаровані тим, що дії Росії продовжують бути настільки агресивними в усьому світі. Чи це атаки у Великобританії з застосуванням отрути, чи в Сирії, чи продовження порушень перемир’я в Україні", - повідомив він.

При цьому Волкер задоволений тим, як Захід підтримує Україну.

"Я задоволений тим, як розвивається позиція Заходу. Але я не задоволений тим, що ми не бачимо відповідних кроків від Росії", - наголосив він.