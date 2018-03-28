Волкер анонсировал свой визит на Донбасс

Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что в конце апреля - начале мая посетит восток Украины.

Об этом он сказал в интервью "Голосу Америки".

"Я посещу восточную часть страны, чтобы увидеть зону конфликта с украинской стороны. Хочу встретиться с украинскими коллегами в Киеве. Но до этого очень хотелось бы услышать ответ от России, чтобы понимать, о чем мы можем говорить. В любом случае очень важно держать внимание на этом конфликте, потому что там до сих пор происходит горячая фаза войны", - подчеркнул Волкер.

"Люди до сих пор воюют, умирают, отдают свои жизни, несут потери, население находится под огромным риском отключения воды, тепла, заражения среды. Это ужасно для людей. И думаю, люди, которые там проживают, должны знать, что мир это видит и переживает за них", - добавил он.

Обострение боевых действий на Донбассе Волкер связывает с особенностями украинского конфликта, который имеет тенденцию периодически усиливаться и угасать.

"Эта тенденция продолжается годами. Ранее в этом году и в феврале прошлого года был очень плохой период. Режим прекращения огня совсем не выглядел как прекращение огня. В сентябре уменьшилось количество нарушений режима прекращения огня, но поздней осенью обстрелы снова усилились.

Эта тенденция остается. Несколько последних недель было на самом деле немного лучше, но сейчас снова напряжение увеличивается", - заявил спецпредставитель Госдепа США.

Волкер также рассказал о подготовке возможной встречи президентов США Дональда Трампа и РФ Владимира Путина в ближайшем будущем.

"Мы уже работаем над этим. Мы уже находимся в постоянном контакте с Белым домом в отношении Украины. Мы имеем очень четкую позицию. Работаем очень тесно с нашими союзниками и друзьями в Европе, а также с украинским правительством.

Мы на самом деле очень разочарованы тем, что действия России продолжают быть столь агрессивными во всем мире. Это атаки в Великобритании с применением яда, или в Сирии, или продолжение нарушений перемирия в Украине", - сообщил он.

При этом Волкер доволен тем, как Запад поддерживает Украину.

"Я доволен тем, как развивается позиция Запада. Но я не доволен тем, что мы не видим соответствующих шагов от России", - подчеркнул он.