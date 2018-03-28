Трамп продовжив санкції проти РФ за хакерські атаки

Президент США Дональд Трамп продовжив дію санкцій проти РФ через підривну діяльність Кремля проти Вашингтона у кіберсфері.

Текст указу опублікований на офіційній сторінці Білого дому.

"Ці суттєві шкідливі дії, пов'язані з кіберзлочинністю, продовжують створювати незвичну та надзвичайну загрозу національній безпеці, зовнішній політиці та економіці США. З цієї причини надзвичайна ситуація в країні, оголошена 1 квітня 2015 року, повинна продовжувати свою дію після 1 квітня 2018 року", - йдеться в указі.

Таким чином, Трамп продовжив на наступний річний термін дію розпорядження президента Обами, яке запроваджувало санкції проти осіб, причетних до кіберактивності, що загрожувала нацбезпеці США.

Як відомо, спецслужби США прийшли до висновку, що російські хакери перед американськими президентськими виборами 2016 року здійснювали кібератаки на сервери Демократичної партії, а також в ході виборчої кампанії за дорученням Москви поширювали пропаганду в соцмережах з метою вплинути на її результати на користь Дональда Трампа.

Розслідуванням втручання Росії у вибори і зв'язками адміністрації Трампа з Кремлем займається спецпрокурор Роберт Мюллер.

Сам президент Трамп досі жодного разу не визнав, що Росія намагалася вплинути на результат президентських виборів.