Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Трамп продовжив санкції проти РФ за хакерські атаки

Середа, 28 березня 2018, 04:44
Трамп продовжив санкції проти РФ за хакерські атаки

Президент США Дональд Трамп продовжив дію санкцій проти РФ через підривну діяльність Кремля проти Вашингтона у кіберсфері.

Текст указу опублікований на офіційній сторінці Білого дому. 

"Ці суттєві шкідливі дії, пов'язані з кіберзлочинністю, продовжують створювати незвичну та надзвичайну загрозу національній безпеці, зовнішній політиці та економіці США. З цієї причини надзвичайна ситуація в країні, оголошена 1 квітня 2015 року, повинна продовжувати свою дію після 1 квітня 2018 року", - йдеться в указі.

Таким чином, Трамп продовжив на наступний річний термін дію розпорядження президента Обами, яке запроваджувало санкції проти осіб, причетних до кіберактивності, що загрожувала нацбезпеці США.

Як відомо, спецслужби США прийшли до висновку, що російські хакери перед американськими президентськими виборами 2016 року здійснювали кібератаки на сервери Демократичної партії, а також в ході виборчої кампанії за дорученням Москви поширювали пропаганду в соцмережах з метою вплинути на її результати на користь Дональда Трампа.

Розслідуванням втручання Росії у вибори і зв'язками адміністрації Трампа з Кремлем займається спецпрокурор Роберт Мюллер.

Сам президент Трамп досі жодного разу не визнав, що Росія намагалася вплинути на результат президентських виборів.

Теми: ТрампСШАРосіясанкціїхакери
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій

Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ

Столичний стоматолог отримав 10 років тюрми за розбій, шахрайство й замахи на вбивство

Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"

Словаччина готова підтримати відкриття європереговорів з Україною – глава МЗС

відеоЗСУ відбили в окупантів один з териконів в межах Горлівки – Зеленський

Усі новини...
Трамп
Трамп не зміг оскаржити виплату $5 млн письменниці, яка звинуватила його в домаганнях
Я попрошу Європу заплатити США за зброю, відправлену в Україну – Трамп
Трамп пояснив, як хоче змусити Зеленського й Путіна укласти мирну угоду
Останні новини
17:33
фото25 тисяч книжок для українських бібліотек доправили із Великої Британії
17:24
Уряд погодив призначення 2 голів ОДА
17:17
фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій
17:14
Вантажівку, яка блокувала "Ягодин-Дорогуськ", прибрали: як домовились про зняття блокади
17:14
фотоУ Росії в дитсадку роздали дітям грамоти з гербом України: у закладі почали перевірку
16:53
У Німеччині оголосили звинувачення 27 учасникам спроби перевороту, зокрема громадянці РФ
16:45
Збій у "Київстарі" не вплинув на дії українських військових – Фітьо
16:39
У Техасі суд заборонив жінці зробити аборт попри те, що дитина смертельно хвора
16:22
Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ
16:12
Фінляндія відкриє кордон з Росією у двох місцях
Усі новини...
Реклама: