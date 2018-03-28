Трамп продлил санкции против РФ за хакерские атаки

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Среда, 28 марта 2018, 04:44

Президент США Дональд Трамп продлил действие санкций против РФ из-за подрывной деятельности Кремля против Вашингтона в киберсфере.

Текст указа размещен на официальной странице Белого дома.

"Эти существенные вредные действия, связанные с киберпреступностью, продолжают создавать необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике США. По этой причине чрезвычайная ситуация в стране, объявленная 1 апреля 2015 года, должна продолжать свое действие после 1 апреля 2018 года", - говорится в указе.

Таким образом, Трамп продолжил на следующий годовой срок действие распоряжения президента Обамы, которое вводило санкции против лиц, причастных к киберактивности, угрожавшей нацбезопасности США.

Как известно, спецслужбы США пришли к выводу, что российские хакеры перед американскими президентскими выборами 2016 года совершали кибератаки на серверы Демократической партии, а также в ходе избирательной кампании по поручению Москвы распространялась пропаганда в соцсетях с целью повлиять на ее результаты в пользу Дональда Трампа.

Расследованием вмешательства России в выборы и связями администрации Трампа с Кремлем занимается спецпрокурор Роберт Мюллер.

Сам президент Трамп до сих пор ни разу не признал, что Россия пыталась повлиять на исход президентских выборов.

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Темы: Трамп США Росcия санкции хакеры
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