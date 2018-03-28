АТО: Бойовики провели 32 обстріли з мінометів, кулеметів і гранатометів

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Середа, 28 березня 2018, 06:25

За минулу добу, 27 березня, бойовики 32 рази порушили перемир'я - жоден український воїн не постраждав.

Про це у Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО.

На Луганському напрямку з 82 мм мінометів агресор вів вогонь по захисниках населеного пункту Новолуганське, а з гранатометів та великокаліберних кулеметів тричі по наших укріпленнях поблизу Луганського", - йдеться у звіті.

Крім цього, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю противник застосував неподалік Зайцевого.

На Донецькому напрямку з гранатометів різних типів обстріляні українські позиції в Опитному, Новотроїцькому, Лебединському, Старогнатівці, Мар’їнці та Гнутовому.

Великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю окупанти застосовували по оборонцях Авдіївки, Талаківки, Павлополя та Водяного, а БМП - по укріпленнях в Пісках.

Також зі стрілецької зброї противник відкривав вогонь по опорних пунктах сил АТО неподалік Широкиного, шахти Бутівка та Кам’янки.

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Теми: АТО Донбас
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