АТО: Боевики провели 32 обстрела из минометов, пулеметов и гранатометов

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Среда, 28 марта 2018, 06:25

За прошедшие сутки, 27 марта, боевики 32 раза нарушили перемирие - ни один украинский воин не пострадал.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.

На Луганском направлении с 82 мм минометов агрессор вел огонь по защитникам населенного пункта Новолуганское, а из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов трижды по нашим укреплениям возле Луганского", - говорится в отчете.

Кроме этого, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие противник применил возле Зайцевого.

На Донецком направлении из гранатометов различных типов обстреляны украинские позиции в Опытном, Новотроицком, Лебединском, Старогнатовке, Марьинке и Гнутовом.

Крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие оккупанты применяли по защитникам Авдеевки, Талаковки, Павлополя и Водяного, а БМП - по укреплениям в Песках.

Также из стрелкового оружия противник открывал огонь по опорным пунктам сил АТО неподалеку Широкиного, шахты Бутовка и Каменки.

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Темы: АТО Донбасс
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