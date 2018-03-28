АТО: Боевики провели 32 обстрела из минометов, пулеметов и гранатометов

За прошедшие сутки, 27 марта, боевики 32 раза нарушили перемирие - ни один украинский воин не пострадал.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.

На Луганском направлении с 82 мм минометов агрессор вел огонь по защитникам населенного пункта Новолуганское, а из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов трижды по нашим укреплениям возле Луганского", - говорится в отчете.

Кроме этого, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие противник применил возле Зайцевого.

На Донецком направлении из гранатометов различных типов обстреляны украинские позиции в Опытном, Новотроицком, Лебединском, Старогнатовке, Марьинке и Гнутовом.

Крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие оккупанты применяли по защитникам Авдеевки, Талаковки, Павлополя и Водяного, а БМП - по укреплениям в Песках.

Также из стрелкового оружия противник открывал огонь по опорным пунктам сил АТО неподалеку Широкиного, шахты Бутовка и Каменки.