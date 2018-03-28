Іноземець тицяв хабар у "Борисполі", має заборону їздити в Україну

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Середа, 28 березня 2018, 10:31

У пункті пропуску "Бориспіль" прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" зафіксували чергову спробу дачі неправомірної грошової винагороди .

Ввечері 27 березня громадянин Таджикистану, який прилетів рейсом із Алмати, намагався дати хабар у розмірі 100 доларів США співробітнику прикордонного відомства для безперешкодного пропуску на територію України.

"Готівку чоловік спробував дати під час вручення рішення про відмову йому в перетині державного кордону", – йдеться в повідомленні Прикордонної служби.

За фактом пропонування хабара проінформовано підрозділ Нацполіції.

Громадянину заборонено в'їзд на територію України терміном на 3 роки.

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Теми: Прикордонна служба хабар
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