Іноземець тицяв хабар у "Борисполі", має заборону їздити в Україну
У пункті пропуску "Бориспіль" прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" зафіксували чергову спробу дачі неправомірної грошової винагороди .
Ввечері 27 березня громадянин Таджикистану, який прилетів рейсом із Алмати, намагався дати хабар у розмірі 100 доларів США співробітнику прикордонного відомства для безперешкодного пропуску на територію України.
"Готівку чоловік спробував дати під час вручення рішення про відмову йому в перетині державного кордону", – йдеться в повідомленні Прикордонної служби.
За фактом пропонування хабара проінформовано підрозділ Нацполіції.
Громадянину заборонено в'їзд на територію України терміном на 3 роки.