Иностранец совал взятку в "Борисполе", у него запрет на въезд в Украину

В пункте пропуска "Борисполь" пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" зафиксировали очередную попытку дачи неправомерного денежного вознаграждения.



Вечером 27 марта гражданин Таджикистана, который прилетел рейсом из Алматы, пытался дать взятку в размере 100 долларов США сотруднику пограничного ведомства для беспрепятственного пропуска на территорию Украины.



"Наличку мужчина попытался дать во время вручения решения об отказе ему в пересечении государственной границы", – говорится в сообщении Пограничной службы.

По факту предложения взятки проинформировано подразделение Нацполиции.

Гражданину запрещен въезд на территорию Украины сроком на 3 года.