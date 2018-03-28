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Иностранец совал взятку в "Борисполе", у него запрет на въезд в Украину

Среда, 28 марта 2018, 10:31

В пункте пропуска "Борисполь" пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" зафиксировали очередную попытку дачи неправомерного денежного вознаграждения.

Вечером 27 марта гражданин Таджикистана, который прилетел рейсом из Алматы, пытался дать взятку в размере 100 долларов США сотруднику пограничного ведомства для беспрепятственного пропуска на территорию Украины.

"Наличку мужчина попытался дать во время вручения решения об отказе ему в пересечении государственной границы", – говорится в сообщении Пограничной службы.

По факту предложения взятки проинформировано подразделение Нацполиции.

Гражданину запрещен въезд на территорию Украины сроком на 3 года.

Темы: Пограничная службавзятка
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