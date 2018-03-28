Російський військовий попросив політичного притулку в Україні

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Середа, 28 березня 2018, 10:43

Курсант російського прикордонного училища попросив статус біженця в Україні.

Про це у Facebook повідомив помічник голови Державної прикордонної служби Олег Слободян.

За його словами, днями на пункт пропуску "Гоптівка", на в’їзд в Україну прибув громадянин РФ 1997 року народження, який заявив, що він є військовослужбовцем ФСБ РФ та потребує визнання його політичним біженцем.

"Під час первинного опитування та вивчення документів було встановлено, що він дійсно є курсантом третього курсу Голіцинського прикордонного Інституту ФСБ РФ. В ході подальшого спілкування виявилося, що громадянин РФ Удовиченко Сергій є етнічним українцем, добре знає українську мову та за своїми політичними поглядами засуджує діючу владу в Росії", - написав він.

У відео, яке оприлюднив Слободян росіянин повідомив, що за останні два роки мінімум 6-7 разів брав участь у мітингах опозиції та відчував, що за ним слідкують російські спецслужби.

За його словами, він не має наміру повертатися до Росії.

Наразі у ДПС вирішують, чи надавати статус біженця громадянину РФ.

У коментарі телканалу "112" Слободян зазначив, що поки важко робити якісь прогнози, але якщо не буде ускладнень, то за кілька тижнів результат буде.

Україська правда
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Теми: Прикордонна служба Росія Україна
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