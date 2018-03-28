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Российский военный попросил политического убежища в Украине

Среда, 28 марта 2018, 10:43
Российский военный попросил политического убежища в Украине

Курсант российского пограничного училища попросил статус беженца в Украине.

Об этом в Facebook сообщил помощник главы Государственной пограничной службы Олег Слободян.

По его словам, на днях на пункт пропуска "Гоптовка" на въезд в Украину прибыл гражданин РФ 1997 года рождения, который заявил, что он является военнослужащим ФСБ РФ и требует признания его политическим беженцем.

"Во время первичного опроса и изучения документов было установлено, что он действительно является курсантом третьего курса Голицынского пограничного института ФСБ РФ. В ходе дальнейшего общения оказалось, что гражданин РФ Удовиченко Сергей является этническим украинцем, хорошо знает украинский язык и по своим политическим взглядам осуждает действующую власть в России", - написал он.

В видео, которое обнародовал Слободян россиянин сообщил, что за последние два года минимум 6-7 раз участвовал в митингах оппозиции и чувствовал, что за ним следят российские спецслужбы.

По его словам, он не намерен возвращаться в Россию.

Сейчас в ГПС решают, предоставлять статус беженца гражданину РФ.

В комментарии телеканалу "112" Слободян отметил, что пока трудно делать какие-то прогнозы, но если не будет осложнений, то через несколько недель результат будет.

Украинская правда
Темы: Пограничная службаРосcияУкраина
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