На Тернопільщині пасажирський потяг зійшов з рейок: покрали колії

У Тернопільській області внаслідок викрадення злодіями матеріалів верхньої будови колії приміський дизель-поїзд зійшов з рейок.

Про це повідомляє сайт "Укрзалізниці".

Надзвичайна подія сталася о 15:20 27 березня на 20 км перегону Гусятин – Копичинці.

З рейок зійшли два вагони приміського дизель-поїзда №6285 Гусятин – Чортків.

Відзначається, що внаслідок інциденту ніхто з пасажирів та працівників залізниці не постраждав.

"Пасажирів поїзда було доставлено за місцем призначення. Спецпідрозділи Львівської залізниці оперативно провели аварійно-відновлювальні роботи. Близько 21:00 27 березня рух дільницею було відновлено", - йдеться в повідомленні.

Про факт незаконного втручання в роботу залізниці заявили у прокуратуру та СБУ. За даним фактом відкрито кримінальне провадження.

Зазначається, що загалом з початку 2018 року зафіксовано 916 випадків незаконних втручань у роботу залізниці, затримано 286 осіб.