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На Тернопольщине пассажирский поезд сошел с рельсов: украли пути

Среда, 28 марта 2018, 11:41
На Тернопольщине пассажирский поезд сошел с рельсов: украли пути

В Тернопольской области в результате похищения ворами материалов верхнего строения пути пригородный дизель-поезд сошел с рельсов.

Об этом сообщает сайт "Укрзализныци".

ЧП произошло в 15:20 27 марта на 20 км перегона Гусятин – Копычинцы.

С рельсов сошли два вагона пригородного поезда №6285 Гусятин – Чертков.

Отмечается, что в результате инцидента никто из пассажиров и работников железной дороги не пострадал.

"Пассажиры поезда были доставлены по месту назначения. Спецподразделения Львовской железной дороги оперативно провели аварийно-восстановительные работы. Около 21:00 27 марта движение на участке было восстановлено", - говорится в сообщении.

О факте незаконного вмешательства в работу железной дороги заявили в прокуратуру и СБУ. По данному факту возбуждено уголовное производство.

Отмечается, что всего с начала 2018 года зафиксировано 916 случаев незаконных вмешательств в работу железной дороги, задержаны 286 человек.

Темы: Укрзализныцячрезвычайное происшествие
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