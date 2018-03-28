На Тернопольщине пассажирский поезд сошел с рельсов: украли пути

6587 просмотров
Среда, 28 марта 2018, 11:41

В Тернопольской области в результате похищения ворами материалов верхнего строения пути пригородный дизель-поезд сошел с рельсов.

Об этом сообщает сайт "Укрзализныци".

ЧП произошло в 15:20 27 марта на 20 км перегона Гусятин – Копычинцы.

С рельсов сошли два вагона пригородного поезда №6285 Гусятин – Чертков.

Отмечается, что в результате инцидента никто из пассажиров и работников железной дороги не пострадал.

"Пассажиры поезда были доставлены по месту назначения. Спецподразделения Львовской железной дороги оперативно провели аварийно-восстановительные работы. Около 21:00 27 марта движение на участке было восстановлено", - говорится в сообщении.

О факте незаконного вмешательства в работу железной дороги заявили в прокуратуру и СБУ. По данному факту возбуждено уголовное производство.

Отмечается, что всего с начала 2018 года зафиксировано 916 случаев незаконных вмешательств в работу железной дороги, задержаны 286 человек.

Пользуетесь Telegram? Подписывайтесь на наш канал "УП. Кляті питання"
Темы: Укрзализныця чрезвычайное происшествие
powered by lun.ua
По теме
УЗ назначила 12 дополнительных поездов на Пасху 27 марта 2018, 23:58
Киев стал на шаг ближе к экспрессу в Борисполь 21 марта 2018, 15:35
НАБУ передало в суд дело о грабеже "Укрзализныци" на 69 миллионов 5 марта 2018, 18:28
Все новости
Главные новости
Пожар в Кемерово: СК РФ возбудил дело против украинского пранкера
Гройсман посочувствовал относительно Кемерово и поручил масштабную проверку
Российский военный попросил политического убежища в Украине
"Газпром" предлагает "Нафтогазу" два варианта, чтобы не выполнять решение суда
Все новости
социум

В Киеве появилась "Скорая собачья помощь" для бездомных животных

спорт

Феномен бразильского джиу-джитсу. Объясняет мастер Артем Сидоров