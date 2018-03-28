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В РФ підтвердили присутність розвідників серед висланих російських дипломатів

Середа, 28 березня 2018, 12:18

Директор Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін визнав, що серед висланих західними країнами представників російських дипмісій є офіцери зовнішньої розвідки.

Про це пише видання "Ведомости".

"У числі співробітників МЗС є офіційні представники нашої служби, офіцери безпеки, зовсім небагато. Це особи, які були офіційно представлені в цих країнах як співробітники СЗР, які забезпечували взаємодію зі спецслужбами цих країн на так званому партнерському каналі", - сказав Наришкін.

Він назвав видворення дипломатів "дуже брудною і цинічною провокацією", яка формує "атмосферу русофобії".

"Відповідь буде. Відповідь адекватна, досить жорстка", - пообіцяв Наришкін.

Вже 27 країн, включно з Британією, видворяють понад 140 російських дипломатів-розвідників.

Північноатлантичний альянс вирішив вислати одразу сім дипломатів російської місії при Альянсі і відмовити у заявках ще трьом у відповідь на отруєння родини Скрипалів у Солсбері.

Європейська правда

Теми: Росіядипломатичні відносиниМЗС
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