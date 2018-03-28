В РФ підтвердили присутність розвідників серед висланих російських дипломатів

5927 переглядів
Середа, 28 березня 2018, 12:18

Директор Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін визнав, що серед висланих західними країнами представників російських дипмісій є офіцери зовнішньої розвідки.

Про це пише видання "Ведомости".

"У числі співробітників МЗС є офіційні представники нашої служби, офіцери безпеки, зовсім небагато. Це особи, які були офіційно представлені в цих країнах як співробітники СЗР, які забезпечували взаємодію зі спецслужбами цих країн на так званому партнерському каналі", - сказав Наришкін.

Він назвав видворення дипломатів "дуже брудною і цинічною провокацією", яка формує "атмосферу русофобії".

"Відповідь буде. Відповідь адекватна, досить жорстка", - пообіцяв Наришкін.

Вже 27 країн, включно з Британією, видворяють понад 140 російських дипломатів-розвідників.

Північноатлантичний альянс вирішив вислати одразу сім дипломатів російської місії при Альянсі і відмовити у заявках ще трьом у відповідь на отруєння родини Скрипалів у Солсбері.

Європейська правда

Користуєтесь Telegram? Підписуйтесь на наш канал "УП. Кляті питання"
Теми: Росія дипломатичні відносини МЗС
powered by lun.ua
По темі
Геращенко розповіла, що дасть статус політв'язнів у РФ та заручників в ОРДЛО 28 березня 2018, 12:32
Пожежа в Кемерові: СК РФ порушив справу проти українського пранкера 28 березня 2018, 12:22
У суді по Сущенку в РФ допитують головного свідка 28 березня 2018, 12:11
Усі новини
Головні новини
Чорногорія приєдналася до висилки російських дипломатів
Порошенко висловив співчуття рідним загиблих у Кемерові і Сирії
АТО буде йти паралельно з ООС до указу президента – Гуцуляк
Пожежа в Кемерові: СК РФ порушив справу проти українського пранкера
Усі новини
спорт

Весна у місті: де і навіщо тренуватися на вулиці

Кіно

Кому цього року можуть дати національну "Золоту Дзиґу"