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В РФ подтвердили присутствие разведчиков среди высланных российских дипломатов

Среда, 28 марта 2018, 12:18

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин признал, что среди высланных западными странами представителей российских дипмиссий есть офицеры внешней разведки.

Об этом пишет издание "Ведомости".

"В числе сотрудников МИД официальные представители нашей службы, офицеры безопасности, совсем немного. Это лица, которые были официально представлены в этих странах как сотрудники СВР, которые обеспечивали взаимодействие со спецслужбами этих стран на так называемом партнерском канале", - сказал Нарышкин.

Он назвал выдворение дипломатов "очень грязной и циничной провокацией", которая формирует "атмосферу русофобии".

"Ответ будет. Ответ адекватный, достаточно жесткий", - пообещал Нарышкин.

Темы: Росcиядипломатические отношенияМИД
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