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Інститут раку "роздерибанив" 10 мільйонів – Центр протидії корупції

Середа, 28 березня 2018, 12:46

Національний інститут раку в кінці року в обхід системи державних закупівель Prozorro "роздерибанив" 10 мільйонів гривень, виділені з держбюджету на автоматизацію.

Про це повідомляє Центр протидії корупції.

"Нещодавно Інститут раку вирішив "автоматизуватись" та закупив послуги та комп’ютери в обхід Прозорро у пов’язаних між собою компаній на більш ніж 10 млн грн", - розповідають антикорупціонери.

За їхніми даними, керівництво медзакладу уклало 13 договорів, 7 з яких — з компанією "Деснет" на 3,4 мільйона гривень, 3 — з компанією "Диз Мер" 3,5 мільйони та з ФОП "Пасічник Є.А." ще на 3 мільйони.

"Це класичний дерибан, коли закупівлі "дробляться" на декілька, щоб не проводити відкриті конкурентні торги, а купити товари чи послуги напряму у своїх постачальників", — розповідає юрист ЦПК Юрій Гермашев.

"Яскравий приклад тому - закупівлі на суму 199 тисяч 990 гривень, коли необхідний поріг для проведення тендеру становить 200 тисяч", — додає він.

Зазначається, що з 13 укладених договорів 5 було на суму 199 тисяч гривень. Усі вони були закупівлями в одного постачальника — компанії "Деснет".

"Цікаво, що компанія "Деснет" пов’язана з іншою компанією – "Диз Мер", у якої Інститут раку купував комп’ютери. Так, в описах компанії "Диз Мер" зазначається сайт компанії "Деснет", - розповідають у центрі.

 
 

У ЦПК звертають увагу, що 10 мільйонів, витрачених державним Інститутом раку, були виділені Кабінетом міністрів для автоматизації приміщень інституту, що мало забезпечити встановлення онлайн-систем реєстрів пацієнтів, переліку ліків тощо.

"Керує Інститутом раку Олена Колеснік. Загальний бюджет медичного закладу на закупівлю ліків та медичних виробів у 2018 році склав 120 млн грн, ще 168 мільйонів передбачено на будівництво корпусів, незважаючи на те, що минулого року інститут віддав частину своїх приміщень під приватний діагностичний центр, пов’язаний з Ложкіним (Борисом, колишнім головою Адміністрації президента – ред.)", - розповідає Центр протидії корупції.

Українська правда
Теми: корупціямедицина
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