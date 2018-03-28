Институт рака "раздерибанил" 10 миллионов – ЦПК

Национальный институт рака в конце года в обход системы государственных закупок Prozorro "раздерибанил" 10 миллионов гривень, выделенных из госбюджета на автоматизацию.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

"Недавно Институт рака решил "автоматизироваться" и закупил услуги и компьютеры в обход Прозорро у связанных между собой компаний на более чем 10 млн грн", - рассказывают антикоррупционеры.

По их данным, руководство медучреждения заключило 13 договоров, 7 из которых - с компанией "Деснет" на 3,4 миллиона гривен, 3 - с компанией "Диз Мер" на 3,5 миллиона и с ФОП "Пасечник Е.А." еще на 3 миллиона.

"Это классический дерибан, когда закупки "дробятся" на несколько, чтобы не проводить открытые конкурентные торги, а купить товары или услуги напрямую у своих поставщиков", - рассказывает юрист ЦПК Юрий Гермашев.

"Яркий пример тому - закупки на сумму 199 тысяч 990 гривен, когда необходимый порог для проведения тендера составляет 200 тысяч", - добавляет он.

Отмечается, что из 13 заключенных договоров 5 были на сумму 199 тысяч гривен. Все они были закупками у одного поставщика - компании "Деснет".

"Интересно, что компания "Деснет" связана с другой компанией - "Диз Мер", у которой Институт рака покупал компьютеры. Так, в описаниях компании "Диз Мер" отмечается сайт компании "Деснет", - рассказывают в центре.

В ЦПК обращают внимание, что 10 миллионов, потраченных государственным Институтом рака, были выделены Кабинетом министров для автоматизации помещений института, что должно было обеспечить установку онлайн-систем реестров пациентов, перечня лекарств и тому подобного.

"Руководит Институтом рака Елена Колесник. Общий бюджет медицинского учреждения на закупку лекарств и медицинских изделий в 2018 году составил 120 млн грн, еще 168 миллионов предусмотрено на строительство корпусов, несмотря на то, что в прошлом году институт отдал часть своих помещений под частный диагностический центр, связанный с Ложкиным (Борисом, бывшим главой Администрации президента - ред.)", - рассказывает Центр противодействия коррупции.