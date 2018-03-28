Чорногорія приєдналася до висилки російських дипломатів

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Середа, 28 березня 2018, 13:36

Чорногорія оголосила персоною нон грата одного російського дипломата і відкликала згоду на призначення почесного консула РФ у республіці.

Про це йдеться у заяві уряду Чорногорії, яку подає "Європейська правда".

"Уряд Чорногорії прийняв рішення оголосити дипломатичного представника, акредитованого в посольстві РФ, персоною нон грата і відкликати згоду на призначення почесного консула Росії у Чорногорії" - йдеться у заяві.

В уряді Чорногорії поінформували російське посольство про своє рішення і наголосили, що російський дипломат має лишити країну протягом тижня.

У заяві підкреслюється, що уряд прийняв таке рішення на знак солідарності з Великою Британією і у співпраці з союзниками.

Таким чином Чорногорія приєдналася до 27 країн, які висилають російських дипломатів у зв'язку з отруєнням у Солсбері колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.

Детальніше про спільну відповідь країн Заходу читайте у статті ЄвроПравди: "Дипломати нон грата: як країни-друзі Британії відповіли на російську хімічну атаку".

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Теми: Росія санкції Чорногорія
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