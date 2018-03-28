Черногория присоединилась к высылке российских дипломатов

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Среда, 28 марта 2018, 13:36

Черногория объявила персоной нон грата одного российского дипломата и отозвала согласие на назначение почетного консула РФ в стране.

Об этом говорится в заявлении правительства Черногории, сообщает "Европейская правда".

"Правительство Черногории приняло решение объявить дипломатического представителя, аккредитованного в посольстве РФ, персоной нон грата и отозвать согласие на назначение почетного консула России в Черногории", - говорится в заявлении.

В правительстве Черногории уведомили российское посольство о своем решении и отметили, что российский дипломат должен покинуть страну в течение недели.

В заявлении подчеркивается, что правительство приняло такое решение в знак солидарности с Великобританией и в сотрудничестве с союзниками.

Таким образом, Черногория присоединилась к 27 странам, которые выдворяют российских дипломатов в связи с отравлением в Солсбери бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Подробнее читайте в статье на сайте ЕвроПравды: "Дипломаты нон грата: как страны-друзья Британии ответили на российскую химическую атаку".

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Темы: Росcия санкции Черногория
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