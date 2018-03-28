НАЗК обрало собі нового голову

Головою Національного агентства з питань запобігання корупції на 2 роки обрано члена НАЗК Олександра Мангула.

Відповідне рішення було ухвалено на позачерговому засіданні агенції 28 березня.

Заступником Мангула обрали Станіслава Патюка.

Заступником Мангула обрано Патюка

Наталія Корчак склала з себе повноваження глави агентства і тепер продовжить діяльність як член НАЗК.

Вона подякувала всім, хто разом із нею "пройшов нелегкий шлях становлення НАЗК".

Серед досягнень агенції за роки її керівництва Корчак назвала формування антикорупційної політики, державне фінансування партій, запуск реєстру електронних декларацій, підготовка до запуску реєстру корупціонерів.

Вона також зазначила, що НАЗК підготувала та передала Кабінету міністрів проект антикорупційної стратегії на наступні 3 роки.

Корчак дала зрозуміти, що вважає роботу агентства ефективною.

"Ми працюємо, ми відбулися. А та критика, яка лунає і буде лунати в нашу адресу, говорить, що той, хто нічого не робить, про того і не знають", – сказала вона.

Як відомо, 28 березня сплив термін повноважень голови Національного агентства з питань запобігання корупції Наталії Корчак.

Згідно із законодавством, члени Національного агентства з питань запобігання корупції обираються на 4 роки, голова НАЗК обирається терміном на 2 роки і не може обіймати посаду 2 строки підряд.

За 2017 рік Олександр Мангул задекларував 226 тисяч гривень доходів.

Зокрема він отримав 207,2 тисячі гривень зарплати як голова Мелітопольської районної державної адміністрації Запорізької області, 7 тисяч гривень склали відсотки від вкладу в Приватбанку, 728 гривень – дохід від викладацької діяльності в Таврійському державному агротехнологічному університеті.

Крім цього 11,2 тисячі склала допомога при народженні дитини.

Мангул задекларував також готівку: 22 тисячі євро та 30 тисяч гривень.

Його дружина Вікторія Мулявка має на руках 47 000 доларів, а за 2017 рік задекларувала 30 912 гривень доходу.

Згідно з інформацією на сайті Верховної Ради, дружина Мангула працює помічником-консультантом депутата від фракції БПП Леоніда Козаченка.

***Олександр Мангул був призначений членом Національного агентства з питань запобігання корупції розпорядженням Кабінету міністрів від 17 січня 2018 року № 31-р.

Народився 24 липня 1976 року у місті Кам’янка-Дніпровська Запорізької області.

У 1999 році закінчив Таврійську державну агротехнічну академію та здобув кваліфікацію економіста.

У 2004 році закінчив Національну академію державного управління при президентові України та здобув кваліфікацію магістра державного управління.

У період з 2000 по 2013 роки працював на різних посадах у Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України та Державному комітеті з питань регуляторної політики та підприємництва – від головного спеціаліста до директора департаменту.

З 2013 року по лютий 2014 року працював заступником голови правління ПАТ "Лисичанський склозавод "Пролетарій".

З травня 2015 року по лютий 2018 року обіймав посаду голови Мелітопольської районної державної адміністрації Запорізької області.