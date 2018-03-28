НАПК выбрало себе нового главу

Председателем Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции на последующие 2 года избран член НАПК Александр Мангул.



Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании агентства 28 марта.

Замом Мангула стал Патюк

Заместителем Мангула избран Станислав Патюк.



Наталья Корчак сложила с себя полномочия главы агентства и теперь продолжит деятельность как член НАПК.

Она поблагодарила всех, кто вместе с ней "прошел нелегкий путь становления НАПК.



Среди достижений агентства за годы ее руководства Корчак назвала формирование антикоррупционной политики, государственное финансирование партий, запуск реестра электронных деклараций, подготовка к запуску реестра коррупционеров.



Она также отметила, что НАПК подготовила и передала Кабинету министров проект антикоррупционной стратегии на следующие 3 года.

Корчак дала понять, что считает работу агентства эффективной.

"Мы работаем, мы состоялись. А та критика, которая звучит и будет звучать в наш адрес, говорит, что тот, кто ничего не делает, о том и не знают", - сказала она.

Как известно, 28 марта истек срок полномочий председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Натальи Корчак.

Согласно законодательству, члены Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции избираются на 4 года, председатель НАПК избирается сроком на 2 года и не может занимать должность 2 срока подряд.

За 2017 год Александр Мангул задекларировал 226 тысячи гривен доходов.



В частности он получил 207,2 тысячи гривен зарплаты как председатель Мелитопольской районной государственной администрации Запорожской области, 7000 гривен составили проценты от вклада в ПриватБанке, 728 гривен – доход от преподавательской деятельности в Таврическом государственном агротехнологическом университете.



Кроме этого 11,2 тысячи составила помощь при рождении ребенка.



Мангул задекларировал также наличные: 22000 евро и 30000 гривен.



Его жена Виктория Мулявка имеет на руках 47000 долларов, а за 2017 год задекларировала 30 912 гривен дохода.



Согласно информации на сайте Верховной Рады, жена Мангула работает помощником-консультантом депутата от фракции БПП Леонида Козаченко.

*** Александр Мангул был назначен членом Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции распоряжением Кабинета министров от 17 января 2018 года № 31-р.



Родился 24 июля 1976 года в городе Каменка-Днепровская Запорожской области.



В 1999 году окончил Таврическую государственную агротехническую академию и получил квалификацию экономиста.



В 2004 году окончил Национальную академию государственного управления при президенте Украины и получил квалификацию магистра государственного управления.



В период с 2000 по 2013 годы работал на различных должностях в Министерстве экономического развития и торговли Украины и Государственном комитете по вопросам регуляторной политики и предпринимательства - от главного специалиста до директора департамента.



С 2013 года по февраль 2014 года работал заместителем председателя правления ОАО "Лисичанский стеклозавод "Пролетарий".



С мая 2015 по февраль 2018 года занимал должность председателя Мелитопольской районной государственной администрации Запорожской области.