НАПК выбрало себе нового главу
Председателем Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции на последующие 2 года избран член НАПК Александр Мангул.
Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании агентства 28 марта.
Заместителем Мангула избран Станислав Патюк.
Наталья Корчак сложила с себя полномочия главы агентства и теперь продолжит деятельность как член НАПК.
Она поблагодарила всех, кто вместе с ней "прошел нелегкий путь становления НАПК.
Среди достижений агентства за годы ее руководства Корчак назвала формирование антикоррупционной политики, государственное финансирование партий, запуск реестра электронных деклараций, подготовка к запуску реестра коррупционеров.
Она также отметила, что НАПК подготовила и передала Кабинету министров проект антикоррупционной стратегии на следующие 3 года.
Корчак дала понять, что считает работу агентства эффективной.
"Мы работаем, мы состоялись. А та критика, которая звучит и будет звучать в наш адрес, говорит, что тот, кто ничего не делает, о том и не знают", - сказала она.
Как известно, 28 марта истек срок полномочий председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Натальи Корчак.
Согласно законодательству, члены Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции избираются на 4 года, председатель НАПК избирается сроком на 2 года и не может занимать должность 2 срока подряд.
За 2017 год Александр Мангул задекларировал 226 тысячи гривен доходов.
В частности он получил 207,2 тысячи гривен зарплаты как председатель Мелитопольской районной государственной администрации Запорожской области, 7000 гривен составили проценты от вклада в ПриватБанке, 728 гривен – доход от преподавательской деятельности в Таврическом государственном агротехнологическом университете.
Кроме этого 11,2 тысячи составила помощь при рождении ребенка.
Мангул задекларировал также наличные: 22000 евро и 30000 гривен.
Его жена Виктория Мулявка имеет на руках 47000 долларов, а за 2017 год задекларировала 30 912 гривен дохода.
Согласно информации на сайте Верховной Рады, жена Мангула работает помощником-консультантом депутата от фракции БПП Леонида Козаченко.
*** Александр Мангул был назначен членом Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции распоряжением Кабинета министров от 17 января 2018 года № 31-р.
Родился 24 июля 1976 года в городе Каменка-Днепровская Запорожской области.
В 1999 году окончил Таврическую государственную агротехническую академию и получил квалификацию экономиста.
В 2004 году окончил Национальную академию государственного управления при президенте Украины и получил квалификацию магистра государственного управления.
В период с 2000 по 2013 годы работал на различных должностях в Министерстве экономического развития и торговли Украины и Государственном комитете по вопросам регуляторной политики и предпринимательства - от главного специалиста до директора департамента.
С 2013 года по февраль 2014 года работал заместителем председателя правления ОАО "Лисичанский стеклозавод "Пролетарий".
С мая 2015 по февраль 2018 года занимал должность председателя Мелитопольской районной государственной администрации Запорожской области.