Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Найближчі ночі ще будуть морозними

Середа, 28 березня 2018, 15:35

Найближчої доби в Україні погоду визначатиме прохолодна, волога повітряна маса і поле зниженого тиску.

Про це, посилаючись на дані Укргідрометцентру, повідомляє в середу "Інтерфакс-Україна".

Вночі в центральних, більшості північних і східних областей невеликий мокрий сніг, подекуди налипання мокрого снігу, вдень у західній частині помірний дощ, на півночі Лівобережжя місцями невеликі опади; на решті території без істотних опадів.

Вночі та вранці в Україні, крім більшості районів західних і південних областей, на дорогах місцями ожеледиця.

Вітер північно-східний (на заході країни - південно-східний), 5-10 м/с.

Температура вночі від 4° морозу до 1° тепла, на крайньому півдні та Закарпатті до 5° тепла; вдень 1-6° тепла, в південній частині та на Прикарпатті 8-13°; в Чернігівській та Сумській вночі 5-10° морозу, вдень близько 0°.

У Києві – вночі можливий невеликий мокрий сніг, вдень без істотних опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3° морозу, вдень 2-4° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії в Києві 29 березня найвища температура вдень була 20,6 тепла в 1903 році, найнижча вночі –10,8 в 2013р.

На 30 березня синоптики прогнозують у західних, північних та більшості центральних областей невеликий дощ, вночі місцями з мокрим снігом; на решті території без опадів. Вітер переважно південний, 7-12 м/с.

Температура в південній і західній частині вночі 0-5° тепла, вдень 9-14° тепла; на решті території вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 5-10° тепла, на півночі Лівобережжя вночі 3-8° морозу, вдень 0-5° тепла.

У Києві – невеликий дощ, вночі місцями з мокрим снігом. Вітер переважно південний, 7-12 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 6-8° тепла.

Теми: погода
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій

Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ

Столичний стоматолог отримав 10 років тюрми за розбій, шахрайство й замахи на вбивство

Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"

Словаччина готова підтримати відкриття європереговорів з Україною – глава МЗС

відеоЗСУ відбили в окупантів один з териконів в межах Горлівки – Зеленський

Усі новини...
погода
У Львові блискавка влучила в трансформатори: можуть бути перебої зі світлом
Сильна спека стала причиною тимчасового зачинення Акрополя в Греції
Метеорологічне попередження: на Київщину йдуть грози
Останні новини
17:33
фото25 тисяч книжок для українських бібліотек доправили із Великої Британії
17:24
Уряд погодив призначення 2 голів ОДА
17:17
фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій
17:14
Вантажівку, яка блокувала "Ягодин-Дорогуськ", прибрали: як домовились про зняття блокади
17:14
фотоУ Росії в дитсадку роздали дітям грамоти з гербом України: у закладі почали перевірку
16:53
У Німеччині оголосили звинувачення 27 учасникам спроби перевороту, зокрема громадянці РФ
16:45
Збій у "Київстарі" не вплинув на дії українських військових – Фітьо
16:39
У Техасі суд заборонив жінці зробити аборт попри те, що дитина смертельно хвора
16:22
Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ
16:12
Фінляндія відкриє кордон з Росією у двох місцях
Усі новини...
Реклама: