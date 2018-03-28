Найближчі ночі ще будуть морозними

Найближчої доби в Україні погоду визначатиме прохолодна, волога повітряна маса і поле зниженого тиску.



Про це, посилаючись на дані Укргідрометцентру, повідомляє в середу "Інтерфакс-Україна".



Вночі в центральних, більшості північних і східних областей невеликий мокрий сніг, подекуди налипання мокрого снігу, вдень у західній частині помірний дощ, на півночі Лівобережжя місцями невеликі опади; на решті території без істотних опадів.



Вночі та вранці в Україні, крім більшості районів західних і південних областей, на дорогах місцями ожеледиця.



Вітер північно-східний (на заході країни - південно-східний), 5-10 м/с.



Температура вночі від 4° морозу до 1° тепла, на крайньому півдні та Закарпатті до 5° тепла; вдень 1-6° тепла, в південній частині та на Прикарпатті 8-13°; в Чернігівській та Сумській вночі 5-10° морозу, вдень близько 0°.



У Києві – вночі можливий невеликий мокрий сніг, вдень без істотних опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3° морозу, вдень 2-4° тепла.



За даними Центральної геофізичної обсерваторії в Києві 29 березня найвища температура вдень була 20,6 тепла в 1903 році, найнижча вночі –10,8 в 2013р.



На 30 березня синоптики прогнозують у західних, північних та більшості центральних областей невеликий дощ, вночі місцями з мокрим снігом; на решті території без опадів. Вітер переважно південний, 7-12 м/с.



Температура в південній і західній частині вночі 0-5° тепла, вдень 9-14° тепла; на решті території вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 5-10° тепла, на півночі Лівобережжя вночі 3-8° морозу, вдень 0-5° тепла.



У Києві – невеликий дощ, вночі місцями з мокрим снігом. Вітер переважно південний, 7-12 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 6-8° тепла.