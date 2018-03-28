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В ближайшие сутки в Украине будет промозгло

Среда, 28 марта 2018, 15:35

В ближайшие сутки в Украине погоду будет определять прохладная, влажная воздушная масса и поле пониженного давления.

Об этом, ссылаясь на данные Укргидрометцентра, сообщает в среду "Интерфакс-Украина".

Ночью в центральных, большинстве северных и восточных областей небольшой мокрый снег, кое-где налипание мокрого снега, днем в западной части умеренный дождь, на севере Левобережья местами небольшие осадки; на остальной территории без существенных осадков.

Ночью, утром в Украине, кроме большинства районов западных и южных областей, на дорогах местами гололедица.

Ветер северо-восточный (на западе страны - юго-восточный), 5-10м/с.

Температура ночью от 4° мороза до 1° тепла, на крайнем юге и Закарпатье до 5° тепла; днем 1-6° тепла, в южной части и на Прикарпатье 8-13°; в Черниговской и Сумской ночью 5-10° мороза, днем около 0°.

В Киеве – ночью возможен небольшой мокрый снег, днем без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.Температура ночью 1-3° мороза, днем 2-4° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 29 марта самая высокая температура днем была 20,6 в 1903 году, самая низкая ночью -10,8 в 2013г.

На 30 марта синоптики прогнозируют в западных, северных и большинстве центральных областей небольшой дождь, ночью местами с мокрым снегом; на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с.

Температура в южной и западной части ночью 0-5° тепла, днем 9-14° тепла; на остальной территории ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 5-10° тепла, на севере Левобережья ночью 3-8° мороза, днем 0-5° тепла.

В Киеве – небольшой дождь, ночью местами с мокрым снегом. Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с. Температура ночью около 0°, днем 6-8° тепла.

Темы: погода
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