Київводоканал попередив про наймасштабніше відключення води

У п'ятницю та суботу в деяких районах Києва частково обмежать водопостачання.

Про це попередили в "АК "Київводоканал", інформує прес-центр Київської міської державної адміністрації.

Так з 10:00 30 березня до 7:00 31 березня 2018 року водопостачання частково обмежать через відключення насосної водопровідної станції "Крутогірна" для заміни аварійної запірної арматури.

Під час відключення знизиться надійність водопостачання (зниження тиску у водопровідних мережах до значень пожежного мінімуму – 1,0-2,0 атм.) у Голосіївському, Святошинському та Солом’янському районі столиці.

У житловому масиві "Нивки" очікується обмеження водопостачання на верхніх поверхах багатоповерхової забудови.

Сам "Київводоканал" зазначає, що це найбільш масштабне відключення споживачів від централізованого водопостачання в історії міста Києва. Комунальники анонсували спецбрифінг на 29 березня.