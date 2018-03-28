Київводоканал попередив про наймасштабніше відключення води

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Середа, 28 березня 2018, 17:05

У п'ятницю та суботу в деяких районах Києва частково обмежать водопостачання.

Про це попередили в "АК "Київводоканал", інформує прес-центр Київської міської державної адміністрації.

Так з 10:00 30 березня до 7:00 31 березня 2018 року водопостачання частково обмежать через відключення насосної водопровідної станції "Крутогірна" для заміни аварійної запірної арматури.

Під час відключення знизиться надійність водопостачання (зниження тиску у водопровідних мережах до значень пожежного мінімуму – 1,0-2,0 атм.) у Голосіївському, Святошинському та Солом’янському районі столиці.

У житловому масиві "Нивки" очікується обмеження водопостачання на верхніх поверхах багатоповерхової забудови.

Сам "Київводоканал" зазначає, що це найбільш масштабне відключення споживачів від централізованого водопостачання в історії міста Києва. Комунальники анонсували спецбрифінг на 29 березня.

Українська правда
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Теми: Київ
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