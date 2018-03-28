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Киевводоканал предупредил о масштабнейшем отключении воды

Среда, 28 марта 2018, 17:05
Киевводоканал предупредил о масштабнейшем отключении воды

В пятницу и субботу в некоторых районах Киева частично ограничат водоснабжение.

Об этом предупредили в "АК" Киевводоканал ", сообщает пресс-центр Киевской городской государственной администрации.

Так с 10:00 30 марта по 7:00 31 марта 2018 года водоснабжение частично ограничат из-за отключения насосной водопроводной станции "Крутогорная" для замены аварийной запорной арматуры.

Во время отключения снизится надежность водоснабжения (снижение давления в водопроводных сетях до значений пожарного минимума - 1,0-2,0 атм.) в Голосеевском, Святошинском и Соломенском районе столицы.

В жилом массиве "Нивки" ожидается ограничение водоснабжения на верхних этажах многоэтажной застройки.

Сам "Киевводоканал" отмечает, что это наиболее масштабное отключение потребителей от централизованного водоснабжения в истории города Киева. Коммунальщики анонсировали спецбрифинг на 29 марта.

Украинская правда
Темы: Киев
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