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Заява єврокомісара: Київ порушив обіцянку і відходить від європейських прагнень

Середа, 28 березня 2018, 16:23
Заява єврокомісара: Київ порушив обіцянку і відходить від європейських прагнень

Європейський комісар з питань європейської політики сусідства Йоганнес Ган зробив вкрай жорстку заяву у зв’язку з провалом у виконанні українським керівництвом власних обіцянок.

Текст заяви є в розпорядженні "Європейської правди", а також опублікований на сайті ЄК.

Заява з’явилася через те, що вже 1 квітня спливе термін подання е-декларацій громадськими активістами, що працюють в сфері протидії корупції.

Брюссель неодноразово вимагав від України скасувати це зобов’язання, але нічого не було зроблено: президент Порошенко запропонував проект закону, який був жорстко розкритикований Венеціанською комісією, а Верховна рада не знайшла голосів для скасування скандальних норм.

"Українська влада не виконала своїх зобов'язань", - заявив у зв’язку з цим єврокомісар.

"Відмова від скасування цієї норми, яка поширює на громадських активістів зобов'язання державних службовців, суперечить європейським прагненням України.

Це також суперечить наполегливим рекомендаціям, наданим Україні міжнародними партнерами, включаючи Венеціанську комісію, ОБСЄ/БДІПЛ та Євросоюз (в тому числі в контексті моніторингу виконання Україною зобов'язань щодо візової лібералізації)", - додав Ган.

Європейський комісар, у сферу відповідальності якого входить Україна, нагадав, що громадянське суспільство повинно мати змогу контролювати діяльність влади "без зайвих перешкод і втручань", а також зауважив, що системи е-декларування була створена з метою "запобігання корупції державними посадовими особами". "Представники громадянського суспільства не є державними чиновниками", додав він.

"Додаткова і неприйнятне зобов’язання (щодо декларування активістів) грає на руку тим, хто хоче знищити зусилля України щодо ефективної боротьби з корупцією", - вважає він.

Єврокомісар також нагадав, що дії України суперечать Угоді про асоціацію.

"Відносини ЄС з Україною базуються на спільних цінностях. Обидві сторони погодились, що повага до демократичних принципів, прав людини та основних свобод є основними елементами Угоди про асоціацію", - заявив Ган.

"За останні роки Україна досягла значного прогресу. Важливо не підірвати досягнутий прогрес. Верховна Рада України повинна повернутися до проблеми та якомога швидше скасувати зобов'язання щодо е-декларування активістів громадянського суспільства, обмеживши ці зобов’язання лише державними посадовцями", - підсумував Йоганнес Ган

"Українська правда" у Threads

Теми: КиївЄвропаєвроінтеграція
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