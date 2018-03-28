Европейский комиссар по вопросам европейской политики соседства Йоханнес Хан сделал крайне жесткое заявление в связи с провалом в исполнении украинским руководством собственных обещаний.

Текст заявления имеется в распоряжении "Европейской правды", а также опубликован на сайте Еврокомиссии.

Заявление появилось из-за того, что уже 1 апреля истечет срок подачи электронной деклараций общественными активистами, работающими в сфере противодействия коррупции.

Брюссель неоднократно требовал от Украины отменить это обязательство, но ничего не было сделано: президент Порошенко предложил проект закона, который был жестко раскритикован Венецианской комиссией, а Верховная рада не нашла голосов для отмены скандальных норм.

"Украинская власть не выполнила своих обязательств", – заявил, в частности, он.

"Отказ от отмены этой нормы, распространяющей на гражданских активистов обязательства государственных служащих, противоречит европейским устремлениям Украины", - добавил Хан.

Это также противоречит настойчивым рекомендациям, предоставленным Украине международными партнерами, включая Венецианскую комиссию, ОБСЕ/БДИПЧ и Евросоюз (в том числе в контексте мониторинга выполнения Украиной обязательств по визовой либерализации)", - добавил Хан.

Европейский комиссар, в сферу ответственности которого входит Украина, напомнил, что гражданское общество должно иметь возможность контролировать деятельность власти "без лишних препятствий и вмешательств", а также отметил, что система е-декларирования была создана с целью "предотвращения коррупции государственными должностными лицами". "Представители гражданского общества не являются государственными чиновниками", - добавил он.

"Дополнительное и неприемлемое обязательства (о декларировании для активистов) играет на руку тем, кто хочет уничтожить усилия Украины по эффективной борьбе с коррупцией", - считает он.

Еврокомиссар также напомнил, что действия Украины противоречат Соглашению об ассоциации.

"Отношения ЕС с Украиной базируются на общих ценностях. Обе стороны согласились, что уважение к демократическим принципам, правам человека и основным свободам являются основными элементами Соглашения об ассоциации", - заявил Хан.

"За последние годы Украина достигла значительного прогресса. Важно не подорвать достигнутый прогресс. Верховная рада Украины должна вернуться к проблеме и как можно скорее отменить обязательства по е-декларированию для активистов гражданского общества, ограничив эти обязательства только государственными должностными лицами", - подытожил Йоханнес Хан.

Европейская правда