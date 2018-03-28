Кабмін призначив чиновника, який контролюватиме 100 млрд на медицину
Кабінет міністрів призначив головою Національної служби здоров'я заступника гендиректора приватної клініки Isida Олега Петренка.
Відповідне рішення прийнято на засіданні уряду 28 березня повідомляє у Facebook заступник міністра охорони здоров'я Роман Ілик.
"У середу Кабмін призначив обраного на конкурсі О.Петренка головою НСЗУ. Прем'єр запевнив останнього у 100% підтримці", – пише Ілик.
Крім цього, за словами заступника міністра, уряд ухвалив усі готові проекти правових актів для повноцінної трансформації галузі охорони здоров'я та старту приписної кампанії.
Як повідомлялось, раніше комісія з питань вищого корпусу державної служби обрала керівником органу, який контролюватиме 100 мільярдів держкоштів на медицину, топ-менеджера клініки Isida.
Петренко має досвід менеджменту найбільших приватних клінік Києва.
Перед роботою в Isida Петренко був першим заступником гендиректора клініки "Оберіг". У 2005-2006 роках був радником міністра охорони здоров'я.
Петренко був одним з 12 експертів, які розробляли концепцію реформування системи охорони здоров'я, яка лягла в основу ухваленого Верховною Радою закону.
Національна служба здоров'я – це новий орган, який створюється у рамках медреформи.
Він контролюватиме всі виплати в сфері охорони здоров`я, обиратиме лікарні, які отримуватимуть гроші від держави та контролюватиме розподіл більше 100 мільярдів гривень щороку на оплату послуг пацієнтів.