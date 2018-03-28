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Кабмін призначив чиновника, який контролюватиме 100 млрд на медицину

Середа, 28 березня 2018, 16:41

Кабінет міністрів призначив головою Національної служби здоров'я заступника гендиректора приватної клініки Isida Олега Петренка.

Відповідне рішення прийнято на засіданні уряду 28 березня повідомляє у Facebook заступник міністра охорони здоров'я Роман Ілик.

 
 zdorov-info.com.ua

"У середу Кабмін призначив обраного на конкурсі О.Петренка головою НСЗУ. Прем'єр запевнив останнього у 100% підтримці", – пише Ілик.

Крім цього, за словами заступника міністра, уряд ухвалив усі готові проекти правових актів для повноцінної трансформації галузі охорони здоров'я та старту приписної кампанії.

Як повідомлялось, раніше комісія з питань вищого корпусу державної служби обрала керівником органу, який контролюватиме 100 мільярдів держкоштів на медицину, топ-менеджера клініки Isida.

Петренко має досвід менеджменту найбільших приватних клінік Києва.

Перед роботою в Isida Петренко був першим заступником гендиректора клініки "Оберіг". У 2005-2006 роках був радником міністра охорони здоров'я.

Петренко був одним з 12 експертів, які розробляли концепцію реформування системи охорони здоров'я, яка лягла в основу ухваленого Верховною Радою закону.

Національна служба здоров'я – це новий орган, який створюється у рамках медреформи.

Він контролюватиме всі виплати в сфері охорони здоров`я, обиратиме лікарні, які отримуватимуть гроші від держави та контролюватиме розподіл більше 100 мільярдів гривень щороку на оплату послуг пацієнтів.

Українська правда
Теми: МОЗКабінет міністрів
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