Кабмин назначил медчиновника, который будет контролировать 100 млрд

Кабинет министров назначил председателем Национальной службы здоровья заместителя гендиректора частной клиники Isida Олега Петренко.



Соответствующее решение принято на заседании правительству 28 марта сообщает в Facebook заместитель министра здравоохранения Роман Илык.



"В среду Кабмин назначил избранного на конкурсе О.Петренко главой НСЗУ. Премьер заверил последнего в 100% поддержке", – пишет Илык.

Кроме этого, по словам заместителя министра, правительство приняло все готовые проекты правовых актов для полноценной трансформации здравоохранения и старта приписной кампании.



Как сообщалось, ранее комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы выбрала руководителем органа, который будет контролировать 100 млрд госсредств на медицину, топ-менеджера клиники Isida Олега Петренко.



Петренко имеет опыт менеджмента крупнейших частных клиник Киева.



Перед работой в Isida Петренко был первым заместителем гендиректора клиники "Оберіг". В 2005-2006 годах был советником министра здравоохранения.



Петренко был одним из 12 экспертов, которые разрабатывали концепцию реформирования системы здравоохранения, которая легла в основу принятого Верховной Радой закона.



Национальная служба здоровья – это новый орган, который создается в рамках медреформы.



Он будет контролировать все выплаты в сфере здравоохранения, выбирать больницы, которые будут получать деньги от государства и контролировать распределение более 100 миллиардов гривен в год на оплату услуг пациентов.