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Кабмин назначил медчиновника, который будет контролировать 100 млрд

Среда, 28 марта 2018, 16:41

Кабинет министров назначил председателем Национальной службы здоровья заместителя гендиректора частной клиники Isida Олега Петренко.

Соответствующее решение принято на заседании правительству 28 марта сообщает в Facebook заместитель министра здравоохранения Роман Илык.

"В среду Кабмин назначил избранного на конкурсе О.Петренко главой НСЗУ. Премьер заверил последнего в 100% поддержке", – пишет Илык.

 
 zdorov-info.com.ua

Кроме этого, по словам заместителя министра, правительство приняло все готовые проекты правовых актов для полноценной трансформации здравоохранения и старта приписной кампании.

Как сообщалось, ранее комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы выбрала руководителем органа, который будет контролировать 100 млрд госсредств на медицину, топ-менеджера клиники Isida Олега Петренко.

Петренко имеет опыт менеджмента крупнейших частных клиник Киева.

Перед работой в Isida Петренко был первым заместителем гендиректора клиники "Оберіг". В 2005-2006 годах был советником министра здравоохранения.

Петренко был одним из 12 экспертов, которые разрабатывали концепцию реформирования системы здравоохранения, которая легла в основу принятого Верховной Радой закона.

Национальная служба здоровья – это новый орган, который создается в рамках медреформы.

Он будет контролировать все выплаты в сфере здравоохранения, выбирать больницы, которые будут получать деньги от государства и контролировать распределение более 100 миллиардов гривен в год на оплату услуг пациентов.

Украинская правда
Темы: МинздравКабинет министров
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