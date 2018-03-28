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Біля "Лівобережної" сталася пожежа

Середа, 28 березня 2018, 17:34
Біля Лівобережної сталася пожежа

В районі станції метро "Лівобережна" сталася пожежа.

Цей факт "Українській правді" підтвердили в управлінні ДСНС у Києві.

Там зазначили, що рятувальники вже виїхали на місце пожежі, але не змогли повідомити, що саме горить.

 
"Українська правда"

Столичне метро у Twitter повідомило, що "виявлено незначне задимлення на станції".

Зазначається, що "Лівобережна" зачинена на вхід та вихід, Поїзди слідуватимуть повз станцію без зупинки.

В ТЦ "Лівобережний" УП розповіли, що горить магазин "Червоний маркет".

Пізніше у ДСНС повідомили, що пожежа сталася в "одноповерховому магазині на площі 100 м. кв", інформації про постраждалих немає.

Як стверджують рятувальники, пожежа була локалізована о 17:49, триває ліквідація.

О 18:21 пожежу ліквідували, розповіли в ДСНС.

На місці події працювало 8  одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та близько 35 чоловік особового складу.

У зв’язку із великим задимленням, станція метро закрита на вхід та вихід. Потяги рухаються без зупинки.

 

Соня Лукашова, Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: пожежаКиїв
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