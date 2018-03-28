Біля "Лівобережної" сталася пожежа

В районі станції метро "Лівобережна" сталася пожежа.

Цей факт "Українській правді" підтвердили в управлінні ДСНС у Києві.

Там зазначили, що рятувальники вже виїхали на місце пожежі, але не змогли повідомити, що саме горить.

"Українська правда"

Столичне метро у Twitter повідомило, що "виявлено незначне задимлення на станції".

Зазначається, що "Лівобережна" зачинена на вхід та вихід, Поїзди слідуватимуть повз станцію без зупинки.

Червона лінія. Виявлено незначне задимлення на станції «Лівобережна». Станція зачинена на вхід та вихід. Поїзди слідуватимуть повз станцію без зупинки. Приносимо вибачення за тимчасові незручності! — Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) March 28, 2018

В ТЦ "Лівобережний" УП розповіли, що горить магазин "Червоний маркет".

Пізніше у ДСНС повідомили, що пожежа сталася в "одноповерховому магазині на площі 100 м. кв", інформації про постраждалих немає.

Як стверджують рятувальники, пожежа була локалізована о 17:49, триває ліквідація.

О 18:21 пожежу ліквідували, розповіли в ДСНС.

На місці події працювало 8 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та близько 35 чоловік особового складу.

У зв’язку із великим задимленням, станція метро закрита на вхід та вихід. Потяги рухаються без зупинки.