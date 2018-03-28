Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Возле "Левобережной" произошел пожар

Среда, 28 марта 2018, 17:34
Возле Левобережной произошел пожар

В районе станции метро "Левобережная" в Киеве произошел пожар.

Этот факт "Украинской правде" подтвердили в управлении ДСНС в Киеве.

Там отметили, что спасатели уже выехали на место пожара, но не смогли сообщить, что именно горит.

 
"Украинская правда"

Столичное метро в Twitter сообщило, что "обнаружено незначительное задымление на станции".

Отмечается, что "Левобережная" закрыта на вход и выход, поезда будут следовать мимо станции без остановки.

В ТЦ "Левобережный" УП рассказали, что горит магазин "Красный маркет".

Позже в ДСНС сообщили, что пожар произошел в "одноэтажном магазине на площади 100 м. кв", информации о пострадавших нет.

Как утверждают спасатели, пожар был локализован в 17:49, продолжается ликвидация.

В 18:21 пожар был ликвидирован, рассказали в ГСЧС.

На месте происшествия работали 8 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и около 35 человек личного состава.

В связи с большим задымлением, станция метро закрыта на вход и выход. Поезда движутся без остановки.

 

Соня Лукашова, Валентина Романенко, УП
Темы: пожарКиев
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
пожар
Нефтебаза в Дубно уничтожена полностью после ракетного удара – ОГА
Возле Чернобыльской АЭС горит лес, там ухудшаются показатели
Сумщина: в Тростянце вспыхнул большой пожар, проходят уличные бои
Последние новости
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
КГВА подтвердила попадание в жилой дом: на верхних этажах был пожар
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
22:58
NYT: США активнее работают над конфискацией активов РФ для Украины на фоне блокады в Конгрессе
22:49
Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"
Все новости...
Реклама: