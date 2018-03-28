Возле "Левобережной" произошел пожар

В районе станции метро "Левобережная" в Киеве произошел пожар.

Этот факт "Украинской правде" подтвердили в управлении ДСНС в Киеве.

Там отметили, что спасатели уже выехали на место пожара, но не смогли сообщить, что именно горит.

"Украинская правда"

Столичное метро в Twitter сообщило, что "обнаружено незначительное задымление на станции".

Отмечается, что "Левобережная" закрыта на вход и выход, поезда будут следовать мимо станции без остановки.

Червона лінія. Виявлено незначне задимлення на станції «Лівобережна». Станція зачинена на вхід та вихід. Поїзди слідуватимуть повз станцію без зупинки. Приносимо вибачення за тимчасові незручності! — Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) March 28, 2018

В ТЦ "Левобережный" УП рассказали, что горит магазин "Красный маркет".

Позже в ДСНС сообщили, что пожар произошел в "одноэтажном магазине на площади 100 м. кв", информации о пострадавших нет.

Как утверждают спасатели, пожар был локализован в 17:49, продолжается ликвидация.

В 18:21 пожар был ликвидирован, рассказали в ГСЧС.



На месте происшествия работали 8 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и около 35 человек личного состава.



В связи с большим задымлением, станция метро закрыта на вход и выход. Поезда движутся без остановки.