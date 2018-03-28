Возле "Левобережной" произошел пожар

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Среда, 28 марта 2018, 17:34

В районе станции метро "Левобережная" в Киеве произошел пожар.

Этот факт "Украинской правде" подтвердили в управлении ДСНС в Киеве.

Там отметили, что спасатели уже выехали на место пожара, но не смогли сообщить, что именно горит.

 
"Украинская правда"

Столичное метро в Twitter сообщило, что "обнаружено незначительное задымление на станции".

Отмечается, что "Левобережная" закрыта на вход и выход, поезда будут следовать мимо станции без остановки.

В ТЦ "Левобережный" УП рассказали, что горит магазин "Красный маркет".

Позже в ДСНС сообщили, что пожар произошел в "одноэтажном магазине на площади 100 м. кв", информации о пострадавших нет.

Как утверждают спасатели, пожар был локализован в 17:49, продолжается ликвидация.

В 18:21 пожар был ликвидирован, рассказали в ГСЧС.

На месте происшествия работали 8 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и около 35 человек личного состава.

В связи с большим задымлением, станция метро закрыта на вход и выход. Поезда движутся без остановки.

 

Соня Лукашова, Валентина Романенко, УП
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Темы: пожар Киев
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