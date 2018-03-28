Бойовики 24 рази обстріляли позиції АТО з мінометів, гранатометів і БМП

Від початку доби бойовики 24 рази обстріляли українські позиції, жертв і постраждалих немає.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО станом на 18.00 28 березня 2018 року.

"Зокрема на Донецькому напрямку із 82 мм мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та БМП ворог вів вогонь по наших укріпленнях поблизу Павлополя та Гнутового", - йдеться у повідомленні.

З гранатометів та стрілецької зброї обстріляні захисники Авдіївки, Водяного, Новотроїцького, Опитного та Широкиного.

Крім цього, вогонь з великокаліберних кулеметів вівся по наших укріпленнях неподалік Пісків і Талаківки, а з стрілецької зброї - в районі Кам’янки.

На Луганському напрямку обстрілів з боку противника не зафіксовано.

У штабі АТО запевняють, що ситуація по всій лінії розмежування сторін контрольована українськими військовими.