Бойовики 24 рази обстріляли позиції АТО з мінометів, гранатометів і БМП

284 перегляди
Середа, 28 березня 2018, 19:17

Від початку доби бойовики 24 рази обстріляли українські позиції, жертв і постраждалих немає.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО станом на 18.00 28 березня 2018 року.

"Зокрема на Донецькому напрямку із 82 мм мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та БМП ворог вів вогонь по наших укріпленнях поблизу Павлополя та Гнутового", - йдеться у повідомленні.

З гранатометів та стрілецької зброї обстріляні захисники Авдіївки, Водяного, Новотроїцького, Опитного та Широкиного.

Крім цього, вогонь з великокаліберних кулеметів вівся по наших укріпленнях неподалік Пісків і Талаківки, а з стрілецької зброї - в районі Кам’янки. 

На Луганському напрямку обстрілів з боку противника не зафіксовано.

У штабі АТО запевняють, що ситуація по всій лінії розмежування сторін контрольована українськими військовими.

Українська правда
Користуєтесь Telegram? Підписуйтесь на наш канал "УП. Кляті питання"
Теми: АТО Донбас війна Росія
powered by lun.ua
По темі
АТО буде йти паралельно з ООС до указу президента – Гуцуляк 28 березня 2018, 13:17
АТО: Бойовики провели 32 обстріли з мінометів, кулеметів і гранатометів 28 березня 2018, 06:25
Бойовики провели 13 обстрілів з мінометів, кулеметів і гранатометів – штаб АТО 27 березня 2018, 18:16
Усі новини
Головні новини
Пожежа в Кемерові: В РФ заочно арештували українця за чутки
Рада розгляне скасування е-декларування для ГО після дедлайну
За 3 дні до дедлайну Порошенко просить Раду звільнити ГО від декларацій
"Братство" Корчинського взяло в облогу телеканал ZIK
Усі новини
київ

Як виглядає перший в Україні готель для сексу

Досвід

Як львів’янка самотужки реставрує 100-річний під’їзд