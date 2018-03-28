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Боевики 24 раза обстреляли позиции АТО из минометов, гранатометов и БМП

Среда, 28 марта 2018, 19:17

С начала суток боевики 24 раза обстреляли украинские позиции, жертв и пострадавших нет.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО состоянию на 18.00 28 марта 2018 года.

"В частности, на Донецком направлении из 82 мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и БМП враг вел огонь по нашим укреплениям вблизи Павлополя и Гнутово", - говорится в сообщении.

Из гранатометов и стрелкового оружия обстреляны защитники Авдеевки, Водяного, Новотроицкого, Опытного и Широкино.

Кроме этого, огонь из крупнокалиберных пулеметов велся по нашим укреплениям неподалеку Песков и Талаковки, а из стрелкового оружия - в районе Каменки.

На Луганском направлении обстрелов со стороны противника не зафиксировано.

В штабе АТО уверяют, что ситуация по всей линии разграничения сторон контролируемая украинскими военными.

Украинская правда
Темы: АТОДонбассвойнаРосcия
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