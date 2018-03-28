Російські дипломати покинули Україну

Російські дипломати, яких напередодні оголосили персонами нон грата, покинули Україну.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на прес-службу посольства.

"Співробітники посольства, оголошені персонами нон ґрата, вже залишили Україну", - сказали в посольстві в середу.

Раніше речниця МЗС України Мар'яна Беца повідомляла, що російські дипломати мають залишити територію України за 48 годин після вручення їм відповідної ноти.

Президент Петро Порошенко оголосив про намір вислати російських дипломатів близько 16 години понеділка.

В свою чергу, заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль в ефірі "НВ" повідомила, що в Україні ще залишилося 66 дипломатів РФ.

"Для мене було новиною, що їх працювало в Україні 79. Зараз же, після того як 13 поїде додому, їх все ще буде досить багато - 66 осіб", - пояснила вона.

Відповідаючи на запитання, Зеркаль не виключила, що Росія також вишле українських дипломатів.

"Ми розуміємо, що це буде. Ми не знаємо тієї кількості, яку вони запропонують для екстрадиції", – сказала заступник українського міністра.

Як відомо російського розвідника Сергія Скрипаля та його доньку Юлію отруїли на території Великої Британії у Солсбері.

Прем'єр-міністр Британії Тереза Мей заявила, що російські спецслужби причетні до замаху на вбивство, в знак протесту Британія вислала 23 російських дипломатів.

Наразі до "висилки російських дипломатів" приєдналося 28 країн, серед них і Україна, яка відкликала 13 росіян з російських відомств.

Детальніше про спільну відповідь країн Заходу читайте у статті ЄвроПравди: "Дипломати нон грата: як країни-друзі Британії відповіли на російську хімічну атаку".