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Российские дипломаты покинули Украину

Среда, 28 марта 2018, 21:22
Российские дипломаты покинули Украину

Российские дипломаты, которых накануне объявили персонами нон грата, покинули Украину.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу посольства.

"Сотрудники посольства, объявленные персонами нон грата, уже покинули Украину", - сказали в посольстве в среду.

Ранее пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца сообщала, что российские дипломаты должны покинуть территорию Украины через 48 часов после вручения им соответствующей ноты.

Президент Петр Порошенко объявил о намерении выслать российских дипломатов около 16 часов понедельника.

В свою очередь, заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль в эфире "НВ" сообщила, что в Украине еще осталось 66 дипломатов РФ.

"Для меня было новостью, что их работало в Украине 79. Сейчас же, после того как 13 поедет домой, их все еще будет достаточно много - 66 человек", - пояснила она.

Отвечая на вопрос, Зеркаль не исключила, что Россия вышлет украинских дипломатов.

"Мы понимаем, что это будет. Мы не знаем того количества, которое они предложат для экстрадиции", - сказала заместитель украинского министра.

Как известно российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили на территории Великобритании в Солсбери.

Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй заявила, что российские спецслужбы причастны к покушению на убийство, в знак протеста Великобритания выслала 23 российских дипломатов.

Сейчас к "высылке российских дипломатов" присоединилось 28 стран, среди них и Украина, которая отозвала 13 россиян из российских ведомств.

Подробнее о совместном ответе стран Запада читайте в статье ЕвроПравды: "Дипломаты нон грата: как страны-друзья Британии ответили на русскую химическую атаку".

Украинская правда
Темы: РосcияУкраинадипломатические отношения
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