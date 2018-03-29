Доба в АТО: 54 обстріли, окупанти застосували важку артилерію

За минулу добу бойовики російсько-окупаційних військ 54 рази обстріляли позиції українських захисників, застосувавши заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Зокрема, на донецькому напрямку із забороненої 122-мм артилерії противник вів вогонь по позиціях ЗСУ в Широкиному, а з 120- та 82-мм мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та озброєння БМП по укріпленнях поблизу Павлополя та Гнутового.

Також 82-мм міномети ворог застосував поблизу Водяного та Пісків. З гранатометів різних систем обстріляні захисники Авдіївки, Новотроїцького, Опитного, Кам’янки, Широкиного, Талаківки та Пісків.

Крім цього, вогонь з великокаліберних кулеметів вівся по укріпленнях ЗСУ неподалік Мар’їнки, а з стрілецької зброї - в районі Шахти Бутівка та Новомихайлівки.

На луганському напрямку з 82-мм мінометів та великокаліберних кулеметів окупанти обстріляли українські позиції поблизу Катеринівки. Також гранатомети та великокаліберні кулемети противник застосував по захисниках населеного пункту Щастя.

Унаслідок ворожого вогню українські військові не постраждали.