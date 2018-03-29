Сутки в АТО: 54 обстрела, оккупанты применили тяжелую артиллерию

За минувшие сутки боевики российско-оккупационных войск 54 раза обстреляли позиции украинских защитников, применив запрещенное минскими договоренностями вооружение.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

В частности, на донецком направлении из запрещенной 122-мм артиллерии противник вел огонь по позициям ВСУ в Широкино, а из 120- и 82-мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и вооружение БМП по укреплениям вблизи Павлополь и Гнутово.

Также 82-мм минометы враг применил вблизи Водяного и Песков. Из гранатометов различных систем обстреляны защитники Авдеевки, Новотроицкого, Опытного, Каменки, Широкиного, Талаковки и Песков.

Кроме этого, огонь из крупнокалиберных пулеметов велся по укреплениям ВСУ неподалеку Марьинки, а из стрелкового оружия - в районе Шахты Бутовка и Новомихайловки.

На луганском направлении из 82-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов оккупанты обстреляли украинские позиции вблизи Катериновки. Также гранатометы и крупнокалиберные пулеметы противник применил по защитникам населенного пункта Счастье.

В результате вражеского огня украинские военные не пострадали.