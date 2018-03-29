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Росія відправила на Донбас черговий "гумконвой"

Четвер, 29 березня 2018, 07:47

75-та колона російських вантажівок вирушила на територію України.

Про це повідомили в МНС Росії.

Як повідомляється, на кордоні з Україною колона розділиться на дві частини, одна попрямує до Донецька, інша - в Луганськ.

Стверджується, що колона везе на окуповані території понад 400 тонн вантажу, до складу котрого нібито входять дитячі продуктові набори, навчальна література та предмети першої необхідності.

Попередня колона російських вантажівок прибула на Донбас 22 лютого.

Як відомо, Росія доставляє "гуманітарну допомогу" на Донбас з порушенням міжнародних норм. Українська сторона і світове співтовариство вважають, що таким чином Кремль передає бойовикам зброю та іншу допомогу.

Теми: ДонбасАТОРосія
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