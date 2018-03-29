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Россия отправила на Донбасс очередной "гумконвой"

Четверг, 29 марта 2018, 07:47

75-я колонна российских грузовиков отправилась на территорию Украины.

Об этом сообщили в МЧС России.

Как сообщается, на границе с Украиной колонна разделится на две части, одна направится в Донецк, другая – в Луганск.

Утверждается, что колонна везет на оккупированные территории более 400 тонн груза, в состав которго якобы входят детские продуктовые наборы, учебная литература и предметы первой необходимости.

Предыдущая колонна российских грузовиков прибыла на Донбасс 22 февраля.

Как известно, Россия доставляет "гуманитарную помощь" на Донбасс с нарушением международных норм. Украинская сторона и мировое сообщество считают, что таким образом Кремль передает боевикам оружие и другую помощь.

Темы: ДонбассАТОРосcия
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