У Конотопі жалоба за 19-річним бійцем

У Конотопі з 28 по 30 березня оголошено дні жалоби для вшанування пам’яті конотопця, який загинув у зоні проведення заходів національної безпеки.

Відповідне розпорядження міського голови оприлюднили у секторі з питань внутрішньої політики Конотопської міської ради, повідомляє сайт Конотопа 05447.

19-річний хлопець із Конотопа, який мав позивний "Діллі", загинув на фронті, зазначає видання.

У дні жалоби скасовано концертно-розважальні та видовищні заходи на території міста. На головному флагштоці міста, будівлях органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій приспустять Державний прапор України.

До програм теле- й радіопередач, що транслюють у Конотопі, вносяться зміни.

Напередодні, 28 березня, у Кривому Розі також було оголошено день жалоби через загибель в АТО бійця Сергія Гранкіна з позивним "Балу".

За даними волонтерів, 46-річний житель Кривого Рогу, старшина мінометної батареї 54-ї окремої механізованої бригади, загинув 24 березня під обстрілами в районі Троїцького на Світлодарській дузі.

За особисту мужність Гранкіна посмертно нагороджено знаком "За заслуги перед містом".

За інформацією міської ради, він буде покоїтися на Алеї слави Центрального кладовища.

За даними з Книги пам’яті, станом на грудень 2017 року в зоні АТО загинуло найбільше бійців з Дніпропетровської області – 432, зазначає "Радіо Свобода".