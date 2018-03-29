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В Конотопе траур по 19-летнему бойцу

Четверг, 29 марта 2018, 08:50

В Конотопе с 28 по 30 марта объявлены дни траура для почтения памяти конотопца, погибшего в зоне проведения мероприятий национальной безопасности.

Соответствующее распоряжение городского головы обнародовали в секторе по вопросам внутренней политики Конотопского городского совета, сообщает сайт Конотопа 05447.

19-летний парень из Конотопа, который имел позывной "Дилли", погиб на фронте, отмечает издание.

Дилли
Дилли
05447

В дни траура отменены концертно-развлекательные и зрелищные мероприятия на территории города. На главном флагштоке города, зданиях органов местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений и организаций приспущены Государственный флаг Украины.

В программы теле- и радиопередач, транслируемых в Конотопе, вносятся изменения.

Накануне, 28 марта, в Кривом Роге также был объявлен день траура в связи с гибелью в АТО бойца Сергея Гранкина с позывным "Балу".

По данным волонтеров, 46-летний житель Кривого Рога, старшина минометной батареи 54-й отдельной механизированной бригады, погиб 24 марта под обстрелами в районе Троицкого на Светлодарской дуге.

За личное мужество Гранкин посмертно награжден знаком "За заслуги перед городом".

По информации горсовета, он будет покоиться на Аллее славы Центрального кладбища.

По данным из Книги памяти, по состоянию на декабрь 2017 года в зоне АТО погибло больше всего бойцов из Днепропетровской области – 432, отмечает "Радио Свобода".

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Темы: АТОДонбасс
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