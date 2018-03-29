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Український фрагмент закону про ІНП може бути "рукою Москви" – радник глави МЗС Польщі

Четвер, 29 березня 2018, 09:25
Український фрагмент закону про ІНП може бути рукою Москви – радник глави МЗС Польщі

Польський експерт, радник глави МЗС Польщі Пшемислав Журавський вел Граєвський вважає, що український фрагмент у законі про Інститут національної пам’яті (ІНП) Польщі міг бути написаний у Москві.

Таку думку польський експерт вислови в інтерв'ю "Укрінформу".

"Є досить значні побоювання, що це дійсно так. Це стосується як експертів, які були допущені до роботи над цією поправкою, так і змісту самої поправки", - зазначив радник глави МЗС Польщі.

Він підкреслив, що, по-перше, часові рамки діяльності українських націоналістів в 1925-1950 роках, про які йдеться у законі, не мають жодного значення для польсько-українських відносин.

Він також заявив, що у поправці є досить значні історичні помилки.

"Якщо в законі є згадка про українських націоналістів, які були колаборантами Третього рейху, а потім вказуються часові рамки 1925-1950 років, то це знущання над польським законодавцем, оскільки Третій рейх існував в 1933-1945 роках, а в 1925-1933 роках і 1945-1950 роках ніхто не міг з ним колаборувати, адже тоді він не існував", - зазначив радник глави МЗС РП.

"Ще одна правова вада - у законі йдеться про злочини на території окупованої Польщі лише українських націоналістів. Відтак виникає питання: а чому немає згадки про злочини на території Польщі націоналістів та колаборантів інших національностей? У Польщі в цей період діяли військові формування власівців, східні легіони, наприклад, азербайджанські, які придушували Варшавське повстання (1944 рік), діяли литовські націоналісти тощо", - підкреслив Журавський вел Граєвський.

Експерт назвав невипадковим те, що у закон вписали лише українців.

"Це був очевидний крок з політичною мотивацією. Його ціль - створити напругу в польсько-українських відносинах, що було зроблено з порушенням польського законодавства", - констатував радник глави польського зовнішньополітичного відомства.

"Дуже сподіваюся, що Конституційний суд країни зверне увагу на ці помилки, і український фрагмент змінять. Нормальна держава характеризується тим, що вона вміє виправляти власні помилки. У мене складається враження, що в польських владних елітах вже усвідомили масштаби непорозуміння і є сподівання, що ці помилки справді виправлять", - резюмував Журавський вел Граєвський.

Нагадаємо, закон про Інститут національної пам’яті Польщі набув чинності 1 березня. Закон передбачає покарання за заперечення злочинів українських націоналістів, а також штрафи і тюремні терміни за публічні заяви про причетність поляків до Голокосту.

Європейська правда 

Теми: ПольщаУкраїназаконодавство
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